Mais um campeonato de Speedgolf

Golfistas amadores e profissionais de todo o mundo reuniram-se no clube de golfe de Piltdown, na região britânica de Sussex, Inglaterra. Jogaram Speedgolf, uma variante do golfe, em que são contabilizados não só as tacadas, mas também o tempo para completar os 18 buracos. Os participantes podem usar até sete tacos diferentes. Este ano, o vencedor foi o profissional Chris Benians, que conseguiu, em 80 tacadas e 43 minutos, completar a prova, com um resultado final de 123.21.