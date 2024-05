Vídeo. Cheias no Brasil deixam mais de 100 mortos e milhares de desalojados

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

As inundações que afetaram a região de Porto Alegre deixaram milhares de pessoas desalojadas e desesperadas por comida e cuidados básicos. O governo brasileiro anunciou entretanto medidas de apoio às famílias, perante os danos causados pelo mau tempo. Mas as notícias não são animadoras: a chuva forte deverá regressar no próximo fim de semana.