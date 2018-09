Quincy Jones em documentário

Tamanho do texto

É um dos músicos e produtores musicais mais icónicos das últimas décadas. Quincy Jones tem 27 Grammys no currículo e produziu alguns dos álbuns de maior sucesso de Ray Charles, Frank Sinatra ou Michael Jackson.

Uma carreira que passou agora para os ecrãs num documentário co-realizado pela filha, Rashida Jones.

No festival internacional de cinema de Toronto, no Canadá, Rashida Jones revelou que "quis homenagear o pai, mas também queria contar a história toda dele. Era importante para mim que os altos e baixos, as coisas que fizeram dele o que é e o que fez na vida para chegar ao próximo nível também fossem retratadas e foram-no de forma honesta."

A história de vida de um homem que até aos 11 anos queria ser gangster em Chicago, mas que acabou por se tornar num dos nomes mais conhecidos da música mundial.

O documentário "Quincy" tem estreia marcada para 21 de setembro, no netflix.