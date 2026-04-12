Vídeo. Hungria: apoiantes do partido de Peter Magyar celebram em Budapeste

Apoiantes do partido TISZA, do líder da oposição Peter Magyar, concentraram-se junto ao Danúbio, em Budapeste, aplaudindo e agitando bandeiras à medida que os primeiros resultados eleitorais surgiam nos ecrãs.
As imagens mostram multidões a reagirem com entusiasmo, a entoarem cânticos e a festejarem em conjunto.
Alguns apoiantes seguem os grandes ecrãs, enquanto outros celebram em grupos, gritando palavras de ordem e reagindo às atualizações à medida que vão surgindo.
Os primeiros resultados oficiais indicam que o partido de Peter Magyar, líder da oposição, domina a eleição.