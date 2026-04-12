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Apoiantes de Peter Magyar, líder do partido da oposição Tisza, celebram após as legislativas em Budapeste, Hungria, domingo, 12 de abril de 2026
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Vídeo. Hungria: apoiantes do partido de Peter Magyar celebram em Budapeste

Últimas notícias:

Apoiantes de Peter Magyar, líder do partido conservador e pró-europeu TISZA, celebram nas margens do Danúbio, em Budapeste

Apoiantes do partido TISZA, do líder da oposição Peter Magyar, concentraram-se junto ao Danúbio, em Budapeste, aplaudindo e agitando bandeiras à medida que os primeiros resultados eleitorais surgiam nos ecrãs.

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As imagens mostram multidões a reagirem com entusiasmo, a entoarem cânticos e a festejarem em conjunto.

Alguns apoiantes seguem os grandes ecrãs, enquanto outros celebram em grupos, gritando palavras de ordem e reagindo às atualizações à medida que vão surgindo.

Os primeiros resultados oficiais indicam que o partido de Peter Magyar, líder da oposição, domina a eleição.

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