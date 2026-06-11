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Treinador e braços robóticos dobram um colchão durante visita guiada para os media em Beijing E-Town, na China, em 29 de maio de 2026
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Vídeo. China testa robôs de limpeza com IA em casas

Últimas notícias:

A China está a testar robots de limpeza com IA em casas de Pequim, onde as máquinas apoiam funcionários de limpeza em testes iniciais centrados na recolha de dados e em tarefas domésticas

Num apartamento em Pequim, a empregada de limpeza Lin Meiqiong trabalha lado a lado com um robô com inteligência artificial numa tarefa de limpeza doméstica. Aos 56 anos, diz que a máquina torna o trabalho um pouco mais fácil, embora ainda necessite de apoio humano constante.

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O robô, parte de um serviço operado pela 58.com com a X Square, utiliza câmaras e braços mecânicos para apanhar lixo e dobrar roupa. Consegue identificar desarrumação em tempo real, mas continua a ter dificuldades em tarefas básicas de destreza. Os engenheiros explicam que está a ser testado em casas reais em Pequim e Shenzhen para recolher dados para futuros sistemas de IA, mais do que como um produto totalmente finalizado.

Cerca de 200 agregados familiares experimentaram o serviço desde março, pagando 149 yuan por três horas. Os desenvolvedores afirmam que o objetivo é treinar IA incorporada em contextos do dia a dia. Especialistas, no entanto, defendem que uma utilização mais alargada é limitada por questões de segurança, privacidade e pela diferença atual entre as capacidades humanas e robóticas.

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