Chegou o domingo decisivo em que os húngaros vão escolher se querem continuar a ser governados por Viktor Orbán, no poder há 16 anos, ou se optam pela alternativa representada por Péter Magyar.

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O partido governamental Fidesz realizou o seu comício de encerramento de campanha no Castelo de Buda. O presidente do partido e primeiro-ministro Viktor Orbán afirmou que, durante a campanha, o Fidesz-KDNP disse ao povo que o que está em causa nas eleições é "se a Hungria estará em paz depois das eleições e se será o país mais seguro da Europa". "O dinheiro dos húngaros deve ser impedido de ser entregue aos ucranianos", disse Orbán no fecho da campanha.

Orbán afirmou que os últimos quatro anos foram "extremamente injustos" porque foram "confrontados com problemas que não são da responsabilidade do governo húngaro. Os últimos quatro anos foram arruinados, em primeiro lugar, pela guerra russo-ucraniana e, em segundo lugar, pelas sanções europeias".

Orbán afirmou ainda que as eleições também se destinavam a decidir se o governo seria pró-nacional ou pró-ucraniano. O primeiro-ministro prometeu que, enquanto o "bloqueio petrolífero" dos ucranianos não fosse quebrado, não apoiaria qualquer decisão pró-ucraniana. O objetivo mais importante é manter a Hungria fora da guerra e "das coisas más que estão a ser inventadas em Bruxelas".

O primeiro-ministro afirmou que a escala da intervenção estrangeira na campanha não tem precedentes. "O ministro dos Negócios Estrangeiros, Péter Szijjártó, dificilmente poderia telefonar à sua mãe sem receber um relatório de um dos serviços secretos", em referência aos alegados telefonemas de Szijjártó ao homólogo russo Serguei Lavrov após reuniões importantes da UE.

O maior partido da oposição, o Tisza, realizou o seu comício de campanha em Debrecen. "O regime de Orbán nasceu com uma maioria de dois terços, por isso só pode ser abolido com uma maioria de dois terços", disse Péter Magyar, o presidente do partido, a milhares de pessoas.

Disse que era necessário substituir o Procurador-Geral, o Presidente e todos os que mantinham o sistema atual, e redigir uma nova Constituição para que a Hungria volte a ser um Estado democrático.

Concerto em Budapeste, na sexta-feira à noite, juntou cem mil pessoas contra Viktor Orbán AP Photo

Péter Magyar prometeu, entre outras coisas, introduzir um imposto sobre a fortuna dos multimilionários, acabar com o financiamento da propaganda estatal, aderir ao Ministério Público Europeu, investigar a influência russa e lançar uma investigação sobre o ministro dos Negócios Estrangeiros Péter Szijjártó. O Tisza envolverá todos os peritos, partidos e húngaros na redação de uma nova Constituição, que será confirmada por um novo referendo, prometeu.

O comício de encerramento de campanha surge um dia depois de o Tisza ter juntado mais de cem mil pessoas num concerto em Budapeste que durou sete horas, em protesto contra as políticas de Viktor Orbán, em que participaram alguns dos cantores e bandas mais populares no país.