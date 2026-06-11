Vídeo. México: adeptos concentram-se no Estádio da Cidade do México antes do arranque do Mundial

A expectativa crescia em toda a Cidade do México, esta quinta-feira, à medida que os adeptos se juntavam antes do jogo de abertura do Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

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Adeptos envergando a camisola verde do México formavam filas à porta do Estádio da Cidade do México, anteriormente conhecido como Estádio Azteca, enquanto milhares se dirigiam para zonas de adeptos na capital para ver o início do torneio.

Muitos adeptos estavam confiantes de que o México começaria a campanha com uma vitória sobre a África do Sul. Alguns chegavam com bandeiras, faixas e amuletos da sorte, enquanto outros festejavam o regresso do ambiente de Mundial ao país.

Nem todos, porém, conseguiram um lugar nas bancadas do estádio. Vários adeptos disseram que os preços dos bilhetes estavam fora do seu alcance, obrigando-os a ver o jogo em áreas públicas de visionamento.

Apesar dos custos elevados, os adeptos presentes no festival de adeptos do Zócalo diziam estar ansiosos por fazer parte das celebrações, garantindo que o ambiente fora do estádio seria igualmente memorável.

O México acolhe jogos de um Mundial pela terceira vez, e os adeptos esperam que a seleção da casa possa começar em força perante uma audiência global.