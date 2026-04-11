Descoberta macabra: este sábado de manhã, os lixeiros alemães descobriram uma cabeça de mulher decepada numa zona arborizada junto a uma autoestrada perto de Olpe, na Renânia do Norte-Vestefália. A cabeça estava dentro de um saco, segundo o jornal Bild.

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Presume-se que a vítima seja Wegatha A, de 32 anos, origiária da Eritreia. A mulher terá sido morta pelo marido Asmerom G., de 31 anos, igualmente eritreu, que está preso há vários meses.

As mãos decepadas de Wegatha foram encontradas na faixa de rodagem há seis meses, a poucos minutosdo local onde foi agora encontrado o crânio.

A 17 de novembro de 2025, um condutor informou a polícia de que havia objetos desconhecidos na autoestrada 45. Através de impressões digitais, a polícia descobriu que se tratava das mãos de Wegatha A., que tinha sido dada como desaparecida.

Na altura, vivia com o seu bebé de três meses num alojamento para refugiados em Bona.

Um dia antes, em Hesse, um monge do mosteiro de Kröffelbach, em Waldsolms, tinha encontrado o bebé num carrinho, juntamente com dois pedaços de papel com o nome e a data de nascimento da criança. Pouco tempo depois, o tronco da vítima foi descoberto.