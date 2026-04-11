Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Cabeça de mulher encontrada em autoestrada na Alemanha

Recolhedores de lixo encontram cabeça de mulher decepada em autoestrada na Renânia do Norte-Vestefália
Recolhedores de lixo encontram cabeça de mulher decepada em autoestrada na Renânia do Norte-Vestefália Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Diana Resnik
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Este sábado de manhã, os trabalhadores da recolha de lixo depararam-se com um achado particularmente macabro numa zona arborizada junto a uma autoestrada na Renânia do Norte-Vestefália.

Descoberta macabra: este sábado de manhã, os lixeiros alemães descobriram uma cabeça de mulher decepada numa zona arborizada junto a uma autoestrada perto de Olpe, na Renânia do Norte-Vestefália. A cabeça estava dentro de um saco, segundo o jornal Bild.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Presume-se que a vítima seja Wegatha A, de 32 anos, origiária da Eritreia. A mulher terá sido morta pelo marido Asmerom G., de 31 anos, igualmente eritreu, que está preso há vários meses.

As mãos decepadas de Wegatha foram encontradas na faixa de rodagem há seis meses, a poucos minutosdo local onde foi agora encontrado o crânio.

A 17 de novembro de 2025, um condutor informou a polícia de que havia objetos desconhecidos na autoestrada 45. Através de impressões digitais, a polícia descobriu que se tratava das mãos de Wegatha A., que tinha sido dada como desaparecida.

Na altura, vivia com o seu bebé de três meses num alojamento para refugiados em Bona.

Um dia antes, em Hesse, um monge do mosteiro de Kröffelbach, em Waldsolms, tinha encontrado o bebé num carrinho, juntamente com dois pedaços de papel com o nome e a data de nascimento da criança. Pouco tempo depois, o tronco da vítima foi descoberto.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Criminalidade violenta e grave diminuiu em Portugal, mas crimes de violação aumentaram em 2025

Dinamarca vai expulsar cidadãos não dinamarqueses se forem presos durante pelo menos um ano por crimes graves

Detidos por crimes sexuais nos primeiros dez meses de 2025 já superam o total de 2024