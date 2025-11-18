Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Detidos por crimes sexuais nos primeiros dez meses de 2025 já superam o total de 2024

As mulheres continuam a ser as principais vítimas de crimes sexuais
As mulheres continuam a ser as principais vítimas de crimes sexuais Direitos de autor  Shutterstock. Tinnacorn Jorruang
Direitos de autor Shutterstock. Tinnacorn Jorruang
De Ema Gil Pires
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O anúncio foi feito, esta terça-feira, pelo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, durante a sessão de abertura da conferência "Crimes Sexuais: Construir a Mudança".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, até ao final de outubro, 269 suspeitos de crimes sexuais, informou o diretor nacional da autoridade, Luís Neves, esta terça-feira, segundo reporta a agência Lusa. Trata-se de um valor que supera o registado durante a globalidade do ano de 2024.

Entre o leque de crimes em causa, destacam-se, segundo o responsável da autoridade judiciária, os de coação sexual, violação, abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes, atos sexuais com adolescentes e pornografia infantil.

Os dados foram avançados por Luís Neves durante a sessão de abertura da conferência "Crimes Sexuais: Construir a Mudança", no Edifício Sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, que se insere nas comemorações do 80.º aniversário desta autoridade.

De acordo com a Lusa, o diretor nacional da PJ realçou ainda que, neste contexto, se registou uma subida do número de ativações dos serviços de prevenção da Diretoria do Norte e de Lisboa: nos primeiros 10 meses de 2025, tinham já sido contabilizadas 86 e 594 situações desta natureza, respetivamente, face às 89 e 608 registadas em todo o ano de 2024 nas duas regiões.

Luís Neves considerou que estes números são "absolutamente impressionantes" e representam, além do mais, "uma efetiva capacidade de prevenção e repressão criminal", tendo sublinhado ainda a centralidade da colaboração entre as várias forças de segurança, e também com outras instituições, no combate a estes crimes.

A conferência desta terça-feira pretendia, segundo informou a polícia em nota publicada no seu site, "promover uma análise rigorosa e integrada da criminalidade sexual em Portugal", ao destacar "os novos desafios relacionados com a prevenção, investigação, recolha de prova e resposta do sistema de justiça". Mas também "fomentar a articulação interinstitucional entre os diversos intervenientes envolvidos".

O evento foi agendado para o dia 18 de novembro, por se assinalar, nesta data, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Como um dos cabecilhas do maior gangue brasileiro operava a partir de Portugal - e foi detido

Não, Portugal não está a proibir todas as práticas islâmicas

Trabalhadores protestam contra alterações ao pacote laboral. UGT e CGTP convocam greve geral