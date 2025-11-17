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Como um dos cabecilhas do maior gangue brasileiro operava a partir de Portugal - e foi detido

Detido um dos principais cabecilhas da organização criminosa PCC
Detido um dos principais cabecilhas da organização criminosa PCC Direitos de autor  Detido um dos principais cabecilhas da organização criminosa PCC
Direitos de autor Detido um dos principais cabecilhas da organização criminosa PCC
De Inês dos Santos Cardoso
Publicado a Últimas notícias
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O Primeiro Comando da Capital (PCC) é a mais perigosa organização criminosa do Brasil. Um dos principais cabecilhas, conhecido por “Hulk”, foi detido em Cascais, onde vivia num condomínio de luxo.

Portugal é o país europeu com mais membros da organização criminosa mais perigosa do Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo voltou a ganhar destaque após a recente detenção de um dos seus principais cabecilhas, Ygor Daniel Zago, de 44 anos, em Cascais.

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O traficante brasileiro, mais conhecido por “Hulk”, e a mulher Fernanda, de 40 anos, foram detidos por suspeitas dos crimes de associação criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. A notícia da detenção foi divulgada no passado domingo, depois da Polícia Judiciária descobrir que o membro do PCC geria operações criminosas e lavava milhões de euros provenientes do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil, a partir de Portugal.

Esta terá sido uma captura discreta, de acordo com as autoridades nacionais, não tendo havido margem para reação por parte de Ygor Daniel Zago e da mulher. Apesar do historial criminoso, o casal viva de forma tranquila numa casa arrendada por 10 mil euros, num condomínio privado, em Cascais.

Quem é Ygor Daniel Zago?

Ygor Daniel Zago é considerado um dos maiores traficantes do Brasil, sendo apontado como um dos principais cabecilhas do PCC.

O narcotraficante foi condenado a 29 anos de prisão, em 2014, no seu país natal, devido ao seu envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Continuou, no entanto em liberdade, tendo sido detido apenas em 2021, juntamente com a mulher, durante uma operação contra o narcotráfico em São Paulo - relacionada com a investigação a membros da família de Marcola, o líder do PCC -, mas ficou a aguardar a decisão de recurso em liberdade.

Terá sido durante o período em que aguardava pela decisão de recurso que “Hulk” enveredou por outra atividade criminosa em 2023: o “comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos derivados dessas atividades ilícitas”, referiu a Polícia Judiciária em comunicado após a detençao do brasileiro.

No mesmo comunicado pode ler-se que, em 2023, foram apreendidos 30 mil litros de metanol, o que levou à descoberta do esquema de "Hulk".

O Jornal de Notícias indica que o suspeito agora detido optou por esconder-se em Portugal, onde terá chegado em maio deste ano. O narcotraficante terá fugido do Brasil através do Peru e seguido posteriormente para Itália, antes de se instalar em Portugal.

Quatro meses depois de “Hulk” chegar a Portugal, no passado mês de setembro, a mulher juntou-se a ele. Na conta bancária de Fernanda foram encontrados fundos ilegais ligados à organização criminosa.

Foi a 27 de outubro que "Hulk" foi sinalizado por uma Red Notice da Interpol, um alerta internacional, passando a ser procurado ao abrigo dos mecanismos de cooperação das polícias estrangeiras, avançou a SIC Notícias.

Depois de quase uma década a fugir à justiça, Ygor Daniel Zago vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para lhe serem determinadas as medidas de coação.

PCC tem cerca de 20 mil membros

O PPC é a maior organização criminosa do Brasil, bem como a mais perigosa a atuar no país, e conta com cerca de 20 mil membros. Segundo as investigações realizadas, este grupo controla grande parte do mercado de combustíveis brasileiro.

O grupo é liderado por Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido por Marcola, um criminoso brasileiro associado a assaltos a bancos, narcotráfico, homicídios e atividades terroristas. Marcola está preso desde 1999 e cumpre penas que somam mais de 300 anos.

A organização criminosa terá sido fundada em 1993 por Marcola, com o intuito inicial de proteger presos contra abusos do sistema prisional e fortalecer a solidariedade entre os reclusos. Contudo, acabou por evoluir para atividades criminosas complexas. Entre as principais atividades criminosas do grupo estão o tráfico de drogas, assaltos, lavagem de dinheiro, corrupção e intimidação, bem como o controlo do sistema prisional. O PCC tem uma forte relação com máfias estrangeiras, entre elas a máfia dos Balcãs.

O Ministério Público de São Paulo revelou, em junho deste ano, que Portugal é o país europeu com mais membros desta organização criminosa. A informação avançada pelo Jornal de Notícias, que indica que 87 membros do PCC estão instalados em Portugal e 29 "estão infiltrados nas prisões, local predileto de recrutamento desta autêntica multinacional do crime”.

Entre os líderes do PCC destaca-se também André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, que está atualmente em paradeiro incerto e terá estado escondido em Portugal durante um ano. Apenas o Paraguai, a Venezuela, a Bolívia e o Uruguai têm mais criminosos do PCC do que Portugal.

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