Como um dos cabecilhas do maior gangue brasileiro operava a partir de Portugal - e foi detido

Portugal é o país europeu com mais membros da organização criminosa mais perigosa do Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo voltou a ganhar destaque após a recente detenção de um dos seus principais cabecilhas, Ygor Daniel Zago, de 44 anos, em Cascais.

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O traficante brasileiro, mais conhecido por “Hulk”, e a mulher Fernanda, de 40 anos, foram detidos por suspeitas dos crimes de associação criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. A notícia da detenção foi divulgada no passado domingo, depois da Polícia Judiciária descobrir que o membro do PCC geria operações criminosas e lavava milhões de euros provenientes do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil, a partir de Portugal.

Esta terá sido uma captura discreta, de acordo com as autoridades nacionais, não tendo havido margem para reação por parte de Ygor Daniel Zago e da mulher. Apesar do historial criminoso, o casal viva de forma tranquila numa casa arrendada por 10 mil euros, num condomínio privado, em Cascais.

Quem é Ygor Daniel Zago?

Ygor Daniel Zago é considerado um dos maiores traficantes do Brasil, sendo apontado como um dos principais cabecilhas do PCC.

O narcotraficante foi condenado a 29 anos de prisão, em 2014, no seu país natal, devido ao seu envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Continuou, no entanto em liberdade, tendo sido detido apenas em 2021, juntamente com a mulher, durante uma operação contra o narcotráfico em São Paulo - relacionada com a investigação a membros da família de Marcola, o líder do PCC -, mas ficou a aguardar a decisão de recurso em liberdade.

Terá sido durante o período em que aguardava pela decisão de recurso que “Hulk” enveredou por outra atividade criminosa em 2023: o “comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos derivados dessas atividades ilícitas”, referiu a Polícia Judiciária em comunicado após a detençao do brasileiro.

No mesmo comunicado pode ler-se que, em 2023, foram apreendidos 30 mil litros de metanol, o que levou à descoberta do esquema de "Hulk".

O Jornal de Notícias indica que o suspeito agora detido optou por esconder-se em Portugal, onde terá chegado em maio deste ano. O narcotraficante terá fugido do Brasil através do Peru e seguido posteriormente para Itália, antes de se instalar em Portugal.

Quatro meses depois de “Hulk” chegar a Portugal, no passado mês de setembro, a mulher juntou-se a ele. Na conta bancária de Fernanda foram encontrados fundos ilegais ligados à organização criminosa.

Foi a 27 de outubro que "Hulk" foi sinalizado por uma Red Notice da Interpol, um alerta internacional, passando a ser procurado ao abrigo dos mecanismos de cooperação das polícias estrangeiras, avançou a SIC Notícias.

Depois de quase uma década a fugir à justiça, Ygor Daniel Zago vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para lhe serem determinadas as medidas de coação.

PCC tem cerca de 20 mil membros

O PPC é a maior organização criminosa do Brasil, bem como a mais perigosa a atuar no país, e conta com cerca de 20 mil membros. Segundo as investigações realizadas, este grupo controla grande parte do mercado de combustíveis brasileiro.

O grupo é liderado por Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido por Marcola, um criminoso brasileiro associado a assaltos a bancos, narcotráfico, homicídios e atividades terroristas. Marcola está preso desde 1999 e cumpre penas que somam mais de 300 anos.

A organização criminosa terá sido fundada em 1993 por Marcola, com o intuito inicial de proteger presos contra abusos do sistema prisional e fortalecer a solidariedade entre os reclusos. Contudo, acabou por evoluir para atividades criminosas complexas. Entre as principais atividades criminosas do grupo estão o tráfico de drogas, assaltos, lavagem de dinheiro, corrupção e intimidação, bem como o controlo do sistema prisional. O PCC tem uma forte relação com máfias estrangeiras, entre elas a máfia dos Balcãs.

O Ministério Público de São Paulo revelou, em junho deste ano, que Portugal é o país europeu com mais membros desta organização criminosa. A informação avançada pelo Jornal de Notícias, que indica que 87 membros do PCC estão instalados em Portugal e 29 "estão infiltrados nas prisões, local predileto de recrutamento desta autêntica multinacional do crime”.

Entre os líderes do PCC destaca-se também André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, que está atualmente em paradeiro incerto e terá estado escondido em Portugal durante um ano. Apenas o Paraguai, a Venezuela, a Bolívia e o Uruguai têm mais criminosos do PCC do que Portugal.