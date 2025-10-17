A rede, desmantelada numa operação realizada a 10 de outubro, é acusada de ter enganado milhares de pessoas em toda a Europa, roubando-lhes quase 5 milhões de euros.
A polícia da Letónia desmantelou uma grande rede de fraude na Internet que enganou milhares de vítimas em toda a Europa.
A polícia deteve sete suspeitos, informou na sexta-feira a Europol, a agência da UE responsável pela aplicação da lei.
Para desmantelar a rede criminosa, foram reunidos investigadores policiais da Áustria, Estónia e Letónia, em parceria com as agências europeias Europol e Eurojust.
A investigação culminou numa operação que teve lugar a 10 de outubro.
Os suspeitos detidos são considerados responsáveis por mais de 1.700 casos individuais de ciberfraude na Áustria e 1.500 na Letónia.
São acusados de terem enganado as vítimas em cerca de 5 milhões de euros, dos quais 4,5 milhões de euros na Áustria e 420.000 euros na Letónia.
No âmbito da operação, denominada SIMCARTEL, a polícia apreendeu 1.200 dispositivos SIM box e 40.000 cartões SIM ativos, informou a Europol.
"Outras infrações facilitadas por este serviço criminoso incluem a fraude, a extorsão, o contrabando de migrantes e a distribuição de material pedopornográfico", escreveu a Europol num comunicado.
Nas imagens divulgadas pelas autoridades, a Unidade de Contraterrorismo da Polícia Estatal da Letónia, OMEGA, pode ser vista a arrombar as portas de um edifício durante a operação de desmantelamento.