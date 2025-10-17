A polícia da Letónia desmantelou uma grande rede de fraude na Internet que enganou milhares de vítimas em toda a Europa.

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A polícia deteve sete suspeitos, informou na sexta-feira a Europol, a agência da UE responsável pela aplicação da lei.

Para desmantelar a rede criminosa, foram reunidos investigadores policiais da Áustria, Estónia e Letónia, em parceria com as agências europeias Europol e Eurojust.

A investigação culminou numa operação que teve lugar a 10 de outubro.

Os suspeitos detidos são considerados responsáveis por mais de 1.700 casos individuais de ciberfraude na Áustria e 1.500 na Letónia.

São acusados de terem enganado as vítimas em cerca de 5 milhões de euros, dos quais 4,5 milhões de euros na Áustria e 420.000 euros na Letónia.

No âmbito da operação, denominada SIMCARTEL, a polícia apreendeu 1.200 dispositivos SIM box e 40.000 cartões SIM ativos, informou a Europol.

"Outras infrações facilitadas por este serviço criminoso incluem a fraude, a extorsão, o contrabando de migrantes e a distribuição de material pedopornográfico", escreveu a Europol num comunicado.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades, a Unidade de Contraterrorismo da Polícia Estatal da Letónia, OMEGA, pode ser vista a arrombar as portas de um edifício durante a operação de desmantelamento.