Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Desmantelada rede europeia de cibercriminalidade. Sete pessoas foram detidas

O momento da rusga policial na Letónia
O momento da rusga policial na Letónia Direitos de autor  EBU
Direitos de autor EBU
De Sertac Aktan com EBU
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A rede, desmantelada numa operação realizada a 10 de outubro, é acusada de ter enganado milhares de pessoas em toda a Europa, roubando-lhes quase 5 milhões de euros.

A polícia da Letónia desmantelou uma grande rede de fraude na Internet que enganou milhares de vítimas em toda a Europa.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A polícia deteve sete suspeitos, informou na sexta-feira a Europol, a agência da UE responsável pela aplicação da lei.

Para desmantelar a rede criminosa, foram reunidos investigadores policiais da Áustria, Estónia e Letónia, em parceria com as agências europeias Europol e Eurojust.

A investigação culminou numa operação que teve lugar a 10 de outubro.

Os suspeitos detidos são considerados responsáveis por mais de 1.700 casos individuais de ciberfraude na Áustria e 1.500 na Letónia.

São acusados de terem enganado as vítimas em cerca de 5 milhões de euros, dos quais 4,5 milhões de euros na Áustria e 420.000 euros na Letónia.

No âmbito da operação, denominada SIMCARTEL, a polícia apreendeu 1.200 dispositivos SIM box e 40.000 cartões SIM ativos, informou a Europol.

"Outras infrações facilitadas por este serviço criminoso incluem a fraude, a extorsão, o contrabando de migrantes e a distribuição de material pedopornográfico", escreveu a Europol num comunicado.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades, a Unidade de Contraterrorismo da Polícia Estatal da Letónia, OMEGA, pode ser vista a arrombar as portas de um edifício durante a operação de desmantelamento.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Como um dos cabecilhas do maior gangue brasileiro operava a partir de Portugal - e foi detido

Euroleague: árbitro sérvio Uros Nikolic detido por ligações a organização criminosa

Desmantelada rede europeia de cibercriminalidade. Sete pessoas foram detidas