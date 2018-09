Gorbachev lança novo livro aos 87 anos e diz que não é o último

Tamanho do texto

A obra é "O mundo que vai mudando".

O processo Perestroika, o projeto Glasnost - que conduziu ao fim da Guerra Fria - aplicados aos tempos de hoje.

"Estou satisfeito com este trabalho. Mas devo dizer que, para mim, não tem nada de novo.", admitiu Gorbachev aos jornalistas, no lançamento do livro.

A obra é baseada em conversas entre o ex-presidente da União Soviética e líderes mundiais, nos anos 80, a economia do passado aplicada no presente, tudo explicado à maneira daquele que é "o responsável" pelo dissolução da União Soviética.