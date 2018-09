Protestos contra as práticas da banca internacional em Paris

Ativistas de movimentos anti-globalização protestaram este sábado em Paris, num conjunto de ações planeadas em França, mas também na Alemanha. O objetivo é denunciar as práticas da banca internacional, uma década depois do colapso do Lehman Brothers. Os manifestantes acusaram as grandes instituições de evasão fiscal e de investimento em energias consideradas pouco amigas do ambiente. A manifestação da capital francesa contou com cerca de 100 manifestantes.