Merkel tem "profundas divergências" com Erdogan

Angela Merkel encontrou-se esta sexta-feira com Recep Tayyip Erdogan, num dos momentos chave da visita do presidente turco à Alemanha. No final do encontro, numa conferência de imprensa conjunta, Merkel sublinhou os desentendimentos que continuam a existir entre os dois países.

“Há desentendimentos profundos sobre as questões ligadas às sociedade democráticas, livres e abertas. Não são mal entendidos, são visões diferentes. Bem, às vezes também há mal-entendidos, mas há principalmente diferenças. E as diferenças ultrapassam a questão dos cidadãos alemães detidos ma Turquia”.

Por seu lado, o presidente turco destacou a importância do respeito pela "independência da justiça" de cada país.

"Assim como eu não posso interferir no funcionamento do sistema judicial alemão ou criticá-lo, os outros não podem criticar o sistema judicial turco. A justiça turca é independente e eu respeito as suas decisões".

As ações de protesto têm marcado a visita do presidente turco à Alemanha, que termina este sábado. A falta de respeito pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos são duas das principais acusações dos manifestantes.