O Papa encontra-se no Líbano, a última paragem da sua primeira viagem apostólica, onde foi recebido pelas autoridades locais no domingo e proferiu um discurso muito aguardado num país perturbado por anos de tensões financeiras e entre as suas comunidades étnicas e religiosas.

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O Papa Leão XIV aterrou em Beirute por volta das 15h30 locais (14h30 em Itália), depois de já ter feito declarações significativas sobre o papel da Santa Sé no Médio Oriente durante o voo de Istambul.

Papa Leão XIV: "A única solução para a Palestina é a solução dos dois Estados, mas Israel não a aceita".

No avião papal , Prevost respondeu a algumas questões colocadas pelos jornalistas que o acompanhavam e, sobre a dramática questão israelo-palestiniana, usou palavras claras.

"A Santa Sé apoiou, durante anos, a solução dos dois Estados, mas todos sabemos que Israel não a aceita. No entanto, esta é a única solução para o conflito", afirmou o Pontífice.

Neste sentido, reiterou a disponibilidade da Igreja para atuar como**"voz mediadora que pode ajudar a avançar para uma solução que seja justa para todos**", sublinhando que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com quem se encontrou na quinta-feira,também está "certamente de acordo".

Em relação à Ucrânia, Leone explicou que o governo de Ancara "ajudou o diálogo entre as partes" e renovou a esperança de que esse trabalho diplomático possa levar a uma solução para o conflito.

O Papa Prevost é recebido em Beirute pelo Presidente e pelo Primeiro-Ministro do Líbano

À sua chegada a Beirute — informa o Vatican News —, Prevost foi recebido pelo Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Bem-vindo, Santo Padre, mensageiro da paz na terra da paz. É uma grande honra, damos-vos as boas-vindas", disse Aoun.

À chegada, estiveram também presentes o Primeiro-Ministro Nawaf Salam, o Presidente da Assembleia Nacional Nabih Berri e o Núncio Apostólico Paolo Borgia, bem como o Patriarca de Antioquia dos Maronitas, Cardeal Béchara Boutros Raï.

As autoridades libanesas organizaram a cerimónia de boas-vindas numa grande tenda no aeroporto, após a qual o Papa se dirigiu ao Palácio Presidencial, onde teve um breve encontro privado com Aoun e Salam.

Durante o trajeto, o Pontífice foi aclamado por numerosos fiéis católicos.

"À nossa volta, em quase todo o mundo, uma espécie de pessimismo e de sentimento de impotência parece ter vencido: as pessoas parecem já nem sequer ser capazes de se perguntar o que podem fazer para mudar o curso da história", disse Prevost mais tarde, num discurso perante as autoridades.

"No mundo, o pessimismo e o sentimento de impotência parecem ter vencido". Papa Leone XIV

"Bem-aventurados os construtores da paz", acrescentou o Papa no seu discurso, recordando que esta é "muito mais do que uma palavra: é um desejo e uma vocação, um dom e um local de construção sempre aberto".

Dirigindo-se depois às autoridades libanesas, disse: "Uma bem-aventurança especial está destinada a vós, que tendes tarefas institucionais no seio deste povo , se puderdes dizer que pusestes o objetivo da paz acima de tudo".

O programa da primeira tarde passada por Leão XIV no Líbano incluía também a plantação de um "cedro da amizade" no jardim do Palácio Presidencial, na presença de Aoun, do Secretário de Estado Pietro Parolin e do Patriarca Béchara Boutros Raï.

Para concluir, a assinatura do Livro de Honra é um encontro com a sociedade civil e o corpo diplomático.

Na segunda-feira, visita ao mosteiro de São Maron e São Charbel em Annaya

Um dos pontos mais importantes da primeira viagem apostólica de Leão XIV ao Levante está na agenda dos seus próximos compromissos no Líbano, no dia 1 de dezembro: a visita ao mosteiro de São Maron e São Charbel, em Annaya.

Uma abadia considerada um símbolo da religiosidade libanesa e do espírito ecuménico, que levou à organização desta viagem, por ocasião do 1700º aniversário do Concílio Ecuménico de Niceia (hoje Iznik, na Turquia).

De regresso a Beirute, Prevost reunir-se-á também em oração silenciosa diante do monumento de aço na parte oriental da baía de São Jorge, onde estão gravados os nomes dos mortos na trágica explosão de 2020 no porto da cidade.

A última visita de um Papa ao Líbano foi em setembro de 2012: nessa altura, foi Bento XVI que visitou a nação do Médio Oriente , depois do Papa Wojtyla, em maio de 1997.

Na Turquia, a rejeição da deriva para a Terceira Guerra Mundial e a bênção com o Patriarca Bartolomeu

No início da manhã de domingo, o Papa Leão XIV participou, em Istambul, dos dois últimos eventos na Turquia: uma oração na Catedral Apostólica Arménia e uma liturgia divina com o Patriarca Ecuménico Bartolomeu.

Mesmo na nação liderada por Erdogan, o Pontífice não perdeu a oportunidade de recordar a importância da paz, pedindo que não cedam à deriva da "fragmentada terceira guerra mundial" , porque "dela depende o futuro da humanidade".

O Papa entrou na catedral arménia numa nuvem de incenso, acompanhado por um coro, e elogiou o**"corajoso testemunho cristão do povo arménio ao longo da história, muitas vezes em circunstâncias trágicas**".

Trata-se de uma referência ao massacre dos arménios pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial, que o Papa Francisco qualificou de "genocídio", o que provocou a irritação de Ancara.

Durante a sua visita à Turquia, Prevost também foi, descalço, à Mesquita Azul de Istambul e celebrou uma missa na Volkswagen Arena.