Papa Leão XIV celebra missa em Istambul, fiéis manifestam alegria
No Comment

Vídeo. Turquia: Papa Leão XIV celebra missa na Volkswagen Arena

Últimas notícias:

Papa Leão XIV celebrou missa com milhares de católicos em Istambul, apelando à unidade inter-religiosa durante a visita à Turquia

Papa Leão XIV celebrou missa no sábado com membros da pequena comunidade católica da Turquia na Volkswagen Arena, em Istambul, onde os presentes manifestaram alegria por verem o pontífice.

Durante a missa, Leão apelou à diminuta comunidade católica da Turquia para que estabelecesse “laços de unidade” com outros cristãos e com crentes de outras religiões, convidando à promoção da paz.

Fiéis descreveram a cerimónia como significativa e comovente.

A missa decorreu no penúltimo dia da visita de Leão, durante a qual visitou também a Mesquita Azul e reuniu-se com líderes cristãos e ortodoxos.

