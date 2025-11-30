Vídeo. Turquia: Papa Leão XIV celebra missa na Volkswagen Arena

Papa Leão XIV celebrou missa no sábado com membros da pequena comunidade católica da Turquia na Volkswagen Arena, em Istambul, onde os presentes manifestaram alegria por verem o pontífice.
Durante a missa, Leão apelou à diminuta comunidade católica da Turquia para que estabelecesse “laços de unidade” com outros cristãos e com crentes de outras religiões, convidando à promoção da paz.
Fiéis descreveram a cerimónia como significativa e comovente.
A missa decorreu no penúltimo dia da visita de Leão, durante a qual visitou também a Mesquita Azul e reuniu-se com líderes cristãos e ortodoxos.