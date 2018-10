Wasabi, o ouro verde do Japão

Tamanho do texto

O "Taste", magazine culinário da Euronews. viajou até ao Japão, para descobrir o wasabi. Na província de Nagano, esteve à conversa com o chef com estrela Michelin Thierry Voisin e ficou a conhecer melhor a planta e o seu potencial."O wasabi é um ingrediente preponderante na gastronomia japonesa. Traz profundidade, suavidade, potência, mas tudo com elegância", defende o chef.

O wasabi é plantado numa estufa banhada por uma nascente natural e pode ser colhido durante todo o ano. O segredo da sua qualidade é a temperatura constante, a cerca de 13 graus centígrados, das águas que o regam.