"Tazzeka", um cozinheiro à conquista de Paris

Tamanho do texto

De uma aldeia marroquina para o coração de Paris. Tazzeka conta uma história que apela aos milhares de pessoas que sonham com uma vida melhor. Elias é um jovem que aprende os segredos da cozinha tradicional marroquina com a avó, e que decide tentar a sua sorte em Paris depois de um encontro fortuito com um cozinheiro de renome.