Presidente da Polónia dá posse a 27 novos juízes do Supremo

Tamanho do texto

Apesar da contestação pública, o Presidente da Polónia deu posse a 27 novos juízes do Supremo Tribunal do país.

Um desafio à recomendação da Comissão Europeia de que a cerimónia fosse suspensa até o Tribunal Europeu de Justiça se pronunciar sobre se a nova reforma do sistema judicial, que Andrzej Duda quer implementar, viola ou não os valores comunitários de independência dos tribunais e da separação de poderes.

Desde que tomou chegou ao poder, em 2015, o partido Lei e Justiça tem mantido uma "batalha" intensa com Bruxelas devido às polémicas reformas, nomedamente a do sistema judicial do polaco.