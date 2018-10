António Vitorino joga cartada da influência alemã

António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações começou em Berlim uma ronda diplomática para preparar a cimeira que em dezembro deverá ratificar, em Marrocos, o Pacto Global da ONU para uma Migração Segura, Ordenada e Uniforme.

O recém-empossado responsável máximo da agência das Nações Unidas para as migrações conta com a influência da Alemanha na Europa. "Estamos a contar com a Alemanha e com o seu papel na União Europeia para termos uma posição unida na Europa no contexto actual [das migrações]," afirma António Vitorino.