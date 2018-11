Portugal regista saldo migratório positivo

Um fenómeno que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, não acontecia desde 2010, antes do início da crise económica.

No ano passado, chegaram a Portugal 36 639 pessoas para residir por um período igual ou superior a um ano. Mais 22% que em 2016. Já os emigrantes permanentes ficaram pelos 31 753, menos 17% que no ano anterior.

Entre quem chega, um possível retorno. 40% dos imigrantes são pessoas que nasceram em território luso, indicador que pode significar o regresso de emigrantes .

Portugal regista, no entanto, uma tendência decrescente no número de residentes. De acordo com o Pordata, hoje a população portuguesa é composta por 10.254.617 de pessoas, menos cerca de 45 mil do que em 2017.