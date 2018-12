Tamanho do texto

Fazer compras através da internet tornou-se agora mais fácil. A partir desta segunda-feira, com o fim do "bloqueio geográfico", os consumidores passam a poder fazer compras em linha em outros Estados-membros da União Europeia sem serem bloqueados ou redirecionados para uma versão diferente do portal. Passam a ser tratados como aqueles que vivem nesse país.