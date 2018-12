Projeto europeu prepara casas inteligentes do futuro

Na casa do futuro, os termóstatos e outros aparelhos domésticos poderão ser ativados por meio de uma aplicação móvel ou de um comando vocal. Todas as tecnologias comunicarão umas com as outras e serão interoperáveis.

Como é que todos os aparelhos podem funcionar ligados uns aos outros? É o tema de um projeto de investigação desenvolvido na Holanda, pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia.

"Na casa do futuro, teremos aparelhos inteligentes: máquinas de lavar louça, fornos e baterias de carros inteligentes. Todos esses aparelhos vão gerar dados e vão comunicar uns com os outros. Para que isso aconteça é preciso uma linguagem comum para gerir todos esses dados e melhorar as diferentes funções que as máquinas podem assumir numa casa inteligente", explicou Ioulia Papaioannou, engenheira elétrica do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia.