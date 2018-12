Qatar anuncia saída da OPEP

"Creio que não faz sentido focarmo-nos em algo que não é o nosso "core business" e que não nos trará benefícios a longo prazo. Para mim, investir esforços, recursos e tempo numa organização onde não tenho uma palavra a dizer sobre o que acontece, para mim, na prática, não funciona", adiantou O Ministro da Energia, Saad Sherida Al-Kaabi.

O Qatar está envolvido num conflito diplomático com a Arábia Saudita e com outros país árabes, mas o ministro da Energia decidiu não mencionar o cenário político por detrás desta decisão preferindo adiantar que se trata apenas de uma escolha estratégica.

Ainda de acordo com as declarações do ministro da Energia, o Qatar não sair do setor petrolífero, mas pretende concentrar-se na produção de gás.