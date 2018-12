"Breves de Bruxelas": NATO, Greenpeace, Selmayr e imposto digital

Um ativista usou uma máscara com o rosto de Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, para exigir a aprovação de um novo imposto sobre as receitas das multinacionais do setor digital. O tema continua a dividir os Estados-membros da União Europeia que discutiram o o imposto na reunião dos ministros das Finanças, terça-feira, em Bruxelas.