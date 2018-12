Eurogrupo chega a acordo para reforçar a moeda única

À beira do 20.° aniversário, o Eurogrupo anuncia um acordo abrangente de reforço do pacto da União Económica e Monetária entre os 19 parceiros do bloco.

No relatório final estão incluídas propostas de desenvolvimento do Mecanismo de Estabilidade Europeia (MEU), da operacionalidade do plano de recurso ("backstop") comum do Fundo Único de Resolução e eventuais instrumentos para melhorar a competitividade, convergência e estabilização no MEU.

"O objetivo será aumentar a resiliência da zona euro", lê-se no comunicado do Conselho da União Europeia, que resume o relatório a apresentar a 14 de dezembro aos líderes da União Europeia na chamada Cimeira do Euro e, depois com o mandato recebido pelos "28" ("27" no final de março de 2019), prosseguir com a concretização da reforma.

O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros enaltece o passo dado, mas alerta que ainda há muito trabalho por fazer.

"Apenas podemos avançar no aprofundamento da união económica e monetária passo a passo, hora após hora. Não demos passos gigantes em frente, mas demos passos importantes num caminho que se antevê longo e difícil. Agora, cabe à Cimeira do Euro dar o aval a este acordo e indicar-nos como avançar nos pontos mais relevantes, entre eles, claro, o orçamento da zona euro", afirmou Pierre Moscovici.

O Comissário Europeu falou lado a lado com o ministro português das finanças, Mário Centeno, que celebrou exatamente esta terça-feira o primeiro aniversário como presidente do Eurogrupo, no dia e que terminaram as intensas negociações em torno da reforma das regras comuns da moeda única.

A reunião ficou marcada por diversos braços de ferro, tendo havido inclusive ameaças por parte do ministro francês Bruno Le Maire de abandonar as negociações, com o homólogo alemão Olaf Scholz a funcionar como moderador.

A moeda única europeia celebra a 01 de janeiro os 20 anos sobre o lançamento como unidade de câmbio em 10 países.

Três anos depois as notas e moedas entraram em circulação, já incluindo Portugal, e hoje são 19 os países a usar o Euro.