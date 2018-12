Governo francês sob pressão por causa de ação contra inércia climática

Tamanho do texto

Este domingo já somava mais de 1,5 milhões de assinaturas, a meio milhão de distância das ambições iniciais (dois milhões). Um número histórico, tanto mais significativo se se considerar que as assinaturas para iniciativa, lançada por quatro organizações não-governamentais (ONG), foram conseguidas em cinco dias.

"Queremos emitir uma queixa legal contra o governo francês porque consideramos que não faz o suficiente para combater as alterações climáticas. É por essa razão que estamos a tentar processar o executivo, para assegurar que aumenta a ambição em termos de combate às alterações climáticas, o que não é o caso neste momento", sublinhou Jean-François Julliard, da Greenpeace, uma das organizações envolvidas juntamente com a Oxfam, a Fundação para a natureza e o homem (FNH) e a associação Notre affaire à tous.

O texto está disponível no site laffairedusiecle.net

O ministro francês da Transição Ecológica, François de Rugy, convidou as ONG's a participar de um grande debate nacional na sequência do movimento dos coletes amarelos. Para as organizações é tempo de passar das palavras aos atos.