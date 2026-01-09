Desta vez haverá uma revolução no Irão?

Jack Goldstone é um dos teóricos da revolução, tema sobre o qual escreveu vários livros. Esteve entre os que previram que o movimento "Mulher, Vida, Liberdade", onda de protestos desencadeada pela morte da jovem Mahsa Amin depois de ser detida pela policia iraniana, não levaria à queda da República Islâmica.

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Goldstone sublinhou consistentemente que um dos elementos-chave para a queda de um sistema autoritário é perturbar o funcionamento das forças do aparelho de repressão.

Tínhamos falado três vezes com este professor da Universidade George Mason. Em outubro de 2022, e no auge dos protestos do movimento “Mulher, Vida, Liberdade” em abril de 2023, quando as manifestações de rua daquele movimento tinham diminuído ligeiramente, e finalmente no verão deste ano, quando estavam em curso os ataques de Israel ao Irão.

Nas três entrevistas, Goldstone argumentou que o Irão estava longe da revolução. Mas na sua quarta entrevista à Euronews Farsi, o cientista político acredita que, desta vez, os protestos são diferentes dos anteriores e que uma mudança de governo no Irão é mais provável do que nunca.

Leia a entrevista do correspondente da Euronews Saeed Jafari com Jack Goldstone, professor da Universidade George Mason nos Estados Unidos (EUA).

Passados três anos, os protestos a nível nacional recomeçaram no Irão. Embora pelo menos por agora não sejam tão grandes como costumavam ser, alguns dizem que são como pequenas faíscas que se podem espalhar gradualmente de cidades mais pequenas para todo o país. Será realmente este o caso, ou isto é um exagero, e o que seria necessário para uma revolução no Irão ter lugar?

As anteriores ondas de protesto no Irão eram normalmente limitadas a grupos específicos, principalmente estudantes, ou principalmente Teerão, ou principalmente províncias rurais, ou principalmente mulheres e jovens. As revoluções exigem uma coligação alargada que reúna grupos díspares em torno de um objetivo comum: estudantes e trabalhadores e comerciantes, populações urbanas e rurais, elites que se afastam do regime e cidadãos comuns.

Esta onda de protestos parece estar a avançar para a formação de uma ampla coligação de grupos díspares na sociedade iraniana. Jack Goldstone Professor da Universidade George Mason dos EUA

Esta onda de protestos parece estar a avançar para uma coligação tão ampla, à medida que greves e protestos reverberaram em Teerão e se intensificaram em dezenas de outros lugares no Irão. Ainda temos de testemunhar a separação da elite ou a recusa das forças de segurança em disparar contra os manifestantes. Infelizmente, dezenas de pessoas continuam a morrer às mãos dessas mesmas forças. Mas a extensão dos problemas económicos e a perda de fé nos clérigos enquanto guardiões do Irão tornaram-se mais generalizadas desta vez do que nunca.

Mas alguns acreditam que, aliás, os protestos envolveram maioritariamente as classes mais pobres porque começaram em protesto contra a subida do preço do dólar e a desvalorização da moeda nacional e das pressões económicas. Apesar dos slogans estarem agora totalmente politizados e ninguém falar em grandeza, ao mesmo tempo, alguns observadores políticos defendem que a classe média ainda não entrou em cena. A questão que se coloca é a seguinte: existe a possibilidade de estes protestos terem êxito sem a sua participação e, mais importante, o que poderia atrair também a classe média para os protestos?

Não, estes protestos não podem levar ao derrube do regime sem a participação da classe média. No entanto, a classe média também tem amplas razões para protestar, uma vez que os seus rendimentos também foram severamente afetados pela inflação.

Os protestos não podem levar ao derrube do regime sem a participação da classe média. No entanto, a classe média tem igualmente amplas razões para protestar, uma vez que os seus rendimentos foram também severamente afetados pela inflação. Jack Goldstone Professor da Universidade George Mason dos EUA

Também ficaram impacientes com as promessas vazias do regime dos aiatolas de proteger o Irão, dada a vulnerabilidade do país aos ataques israelitas e às sanções ocidentais. Portanto, se os protestos continuarem, a classe média também poderá aderir.

O Jack Goldstone sempre salientou que, para que um movimento de protesto possa ter êxito e transformar-se em revolução, o sistema de segurança e a repressão do governo devem ser abalados. Vê sinais de tal situação no Irão hoje?

Ainda não há indicação de que as forças de segurança hesitem em usar uma dura repressão para travar os protestos, como fizeram em todas as ondas de protestos anteriores.

Em 2022, centenas de pessoas foram mortas antes do fim dos protestos. Portanto, estamos à espera de sinais de que mesmo os líderes do IRGC perderão a confiança no regime dos aiatolas e abandonarão o uso da força letal para o defender.

Problemas internos, sanções, aumento dos preços e receios de guerra levaram muitos manifestantes a acreditar que a República Islâmica está a aproximar-se do fim. Mas o governo sobreviveu a circunstâncias ainda mais difíceis. É realista esperar pela iminente queda do regime?

A natureza das revoluções é tal que muitas vezes parecem improváveis antes de ocorrerem - ocorrem de repente e parecem naturais ou inevitáveis depois de ocorrerem. Nenhum dos organizadores dos protestos do Dia da Polícia no Cairo, em 2011, imaginava que esses protestos levariam ao fim do regime de Mubarak no Egito, mas isso aconteceu.

A natureza das revoluções é tal que muitas vezes parecem improváveis antes de acontecerem - ocorrem de repente e parecem naturais ou inevitáveis depois de ocorrerem Jack Goldstone Especialista em teorias da revolução

Assim, embora seja realista acreditar que a República Islâmica está a perder o apoio de mais setores do povo iraniano e que Khamenei está a envelhecer e não pode ficar no poder por muito tempo, até que os protestos sejam acompanhados pela separação da elite e pela hesitação das forças de segurança, não ficará claro que todo o regime do clero será marginalizado.

Quando estas condições forem reunidas, o colapso ocorrerá repentinamente. Mas é impossível dizer com antecedência que acontecimento irá conduzir a esse resultado, ou quando ocorrerá.

Subsistem ainda graves lacunas entre os opositores da República Islâmica. Embora os monárquicos pareçam ter uma voz mais forte hoje, muitos no Irão continuam a opor-se ao regresso da monarquia. Em primeiro lugar, estas lacunas impedem o sucesso contra o regime? Em segundo lugar, as mesmas lacunas tornam o futuro pós-República Islâmica mais obscuro?

Estas lacunas permitem que as forças de segurança e o regime atinjam os grupos da oposição individualmente, e também impossibilitam que todos os grupos se unam em torno de um líder para substituir o regime clerical. O regime poderá continuar a cair se os líderes da Guarda Revolucionária concluírem que os clérigos já não conseguem reconstruir e fortalecer o país e que defendê-los já não é do seu interesse.

Mas se a oposição não tiver um líder unificador, a situação pode simplesmente conduzir a um golpe por parte da Guarda Revolucionária e a uma tomada do poder por eles próprios. Ou se o regime perder o seu apoio militar, pode surgir uma luta de poder entre diferentes grupos. Portanto, sim, estas lacunas e a ausência de um líder dominante e popular tornam o futuro mais incerto.

Mencionou que se a direção do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) concluir que o clero já não é capaz de reconstruir ou reforçar o país e que já não é do seu interesse defender os clérigos, o regime pode entrar em colapso. Mas parece que mesmo agora, à exceção do líder da República Islâmica, o verdadeiro poder no Irão está mais nas mãos das instituições militares e de segurança do que dos clérigos. Como avalia esse equilíbrio de poder hoje e isso muda a lógica da sobrevivência do regime?

O IRGC tem muito poder, mas considera muito útil a legitimidade e o apoio religioso que o regime clerical proporciona para estabilizar a sua posição. O poder económico que os dirigentes do IRGC adquiriram pode ser mais facilmente justificado como recompensa pela proteção da República Islâmica do que apenas como um saco de riqueza que apreenderam.

No entanto, se a defesa do regime vier à custa de pôr em perigo as suas riquezas e interesses, sobretudo numa situação em que a rejeição generalizada da liderança do clero é formada pela sociedade, então os líderes do corpo podem chegar à conclusão de que declarar apoio ao povo, ou retirar-se da defesa do regime, ou mesmo ajudar a afastar o aiatola e os clérigos do poder, faz mais sentido para eles declararem apoio ao povo, ou para se retirar da defesa do regime, ou mesmo para ajudar a retirar o aiatola e os clérigos do poder, porque nessas circunstâncias, “ficar ao lado do povo” poderia ser uma maneira mais segura de manter as suas posições e privilégios.

Mencionou a possibilidade de um golpe de Estado. Quão realista acha que esse cenário é? Alguns observadores dizem que os militares estão demasiado dispersos e carecem do consenso interno necessário para conseguirem chegar a um acordo sobre a demissão de Ali Khamenei ou o apoio a uma opção alternativa. Vê circunstâncias em que esse consenso se formaria realmente?

Sim. Também há sinais neste momento. O regime, por exemplo, utiliza forças fora do Irão, incluindo do Hezbollah e do Iraque, para reforçar as suas forças repressivas para confrontar os manifestantes. Isso pode ser um sinal de que o governo tem menos confiança no corpo e mobilização para se defender. Essa desconfiança pode ser bilateral.

Posso facilmente imaginar desenvolvimentos em que, se o apelo de Reza Pahlavi a protestos maciços for recebido com boas-vindas, os líderes do IRGC decidam entrar num acordo; ou com o próprio Pahlavi, ou com outra figura mais aceitável dentro do país - como Larijani ou Medsakian - para forçar a renúncia de Khamenei e anunciar um novo governo Jack Goldstone Especialista em teorias da revolução

Posso facilmente imaginar desenvolvimentos em que, por exemplo, se o apelo do residente Reza Pahlavi a protestos generalizados e pacíficos em todo o país for recebido com boas-vindas, os líderes do IRGC decidem entrar num acordo: ou com o próprio Pahlavi, ou com outro rosto mais aceitável internamente - como Larijani ou os médicos - do que renunciar. Impor o aiatola e anunciar a formação de um novo governo.

Nas teorias da revolução, o papel das potências externas é muitas vezes considerado importante. Após a invasão norte-americana da Venezuela, alguns acreditam que a intervenção dos EUA no Irão tornou-se agora mais provável. Mas num regime como a República Islâmica que atribui consistentemente protestos ao exterior, poderia tal intervenção prejudicar ou ajudar o movimento interno?

Se tanto a oposição como o IRGC acreditarem que a América vai continuar a boicotar e atacar o regime e a apoiar os ataques de Israel contra ele, isso pode encorajá-los a ir para a mudança de regime na esperança de ganhar o apoio americano para um novo regime. Mas não acho que esse fator seja a principal razão para a mudança de regime.

Além disso, não acredito que os EUA estejam prontos para intervir no Irão da mesma forma que interveio na Venezuela. A América parece considerar o Hemisfério Ocidental como uma área em que pode agir como quiser e usar a força para “apoderar-se” de países. A América pode procurar enfraquecer a República Islâmica e declarar apoio retórico à oposição, mas a intervenção militar para mudar o regime é um passo totalmente diferente e atualmente fora de alcance.

Disse que os Estados Unidos têm atualmente pouca inclinação para intervir directamente e estão principalmente focados no Hemisfério Ocidental. Mas e se Israel voltar a apresentar um plano semelhante à recente guerra de 12 dias em Washington? Parece improvável que Israel perca uma oportunidade que considera histórica para redesenhar o Irão. É possível que Benjamin Netanyahu consiga convencer Donald Trump a apoiar uma nova intervenção militar no Irão, ou dar-lhe luz verde?

Israel está envolvido em muitas questões, desde a administração da metade oriental de Gaza até ao planeamento do futuro. Uma vez que o Irão não é atualmente uma ameaça para Israel, não acredito que Israel deixaria de atacar neste momento.

Não acredito que os EUA estejam prontos para intervir no Irão da forma como intervieram na Venezuela, a América pode procurar enfraquecer a República Islâmica e declarar apoio retórico à oposição, mas a intervenção militar para mudar o regime é um passo totalmente diferente e atualmente fora de alcance. Jack Goldstone Especialista em teorias da revolução

O que é possível é que agentes israelitas no Irão tentem ajudar a oposição que se opõe ao regime dos aiatolas na organização de protestos. Se o caos acontecer e o regime clerical parecer realmente em perigo, Israel pode oferecer-se para apoiar a oposição, mas não tenho a certeza de como pode fazer isso na prática.

Em situações de mudança de regime, os membros do antigo sistema desempenham muitas vezes um papel importante na formação da nova ordem. Há uma resposta clara sobre como foram tratadas as elites do antigo regime e as forças militares, o que fazer com elas?

As revoluções usam quase sempre os funcionários do regime anterior até certo ponto, porque precisam das suas competências e conhecimentos para reconstruir um governo em funcionamento. Mas a questão é normalmente negociada depois da queda do antigo regime. Quanto mais forte for a oposição, mais poderá determinar quais os membros do antigo regime que são punidos e quais têm a oportunidade de servir no novo governo. Mas se a oposição é fraca ou divisiva, os membros do antigo regime muitas vezes se impuseram e assumiram papéis de liderança no novo governo.

Mencionou a relação entre a oposição forte e a forma como ela lida com os membros ou filiais do regime existente. A sociedade iraniana parece hoje muito indignada, e estão a ser ouvidos pedidos generalizados de vingança contra qualquer um que tenha a menor ligação com a República Islâmica. Essa dinâmica é típica em momentos revolucionários? O Irão teve uma experiência semelhante em 1979, e décadas depois muitos iranianos lamentam a brutalidade e as execuções arbitrárias levadas a cabo em nome do acordo com a monarquia. A repetição deste padrão é inevitável ou pode ser evitada?

Apesar da intensa insatisfação com a devastação económica que o regime dos clérigos infligiu ao país, não creio que a oposição esteja a procurar execuções ou retribuições. Pelo contrário, se Khamenei se afastar, penso que a oposição estará disposta a cooperar com os líderes reformistas, incluindo antigos funcionários do regime, se apoiarem a nova liderança. A ira que se manifesta contra o regime é real e incentiva as pessoas a aceitarem os riscos reais dos protestos. Mas não acho que isso signifique que haja sede de vingança.

Nas regiões fronteiriças como o Curdistão e o Azerbaijão, o apoio ao regresso do Sultanato Pahlavi é menos pronunciado. Poderão estas diferenças conduzir a lutas internas ou mesmo a secessionismo?

Sim, até certo ponto. O que muitas vezes vemos nas revoluções é que uma oposição nacionalista atrai primeiro grupos minoritários, mas descarta-os quando chega ao poder. Portanto, se tal coisa acontecesse no Irão, é razoável esperar confrontos entre um novo regime nacionalista e grupos étnicos nas zonas fronteiriças. A gravidade da questão depende de quão fortes são as exigências de autonomia ou de objetivos diferentes nessas regiões.

Os apoiantes de Reza Pahlavi dizem que o seu papel se limitará a guiar um período de transição, seguido de eleições livres. Mas os seus críticos preocupam-se com uma repetição da experiência de 1979, quando o aiatola Khomeini voltou com a promessa de democracia, mas depois foi formado um sistema autoritário. Que garantias ou mecanismos concretos podem impedir realisticamente o ressurgimento de uma concentração autoritária de poder no período de transição pós-República Islâmica?

O maior perigo para a democracia seria se os atuais dirigentes do corpo encontrassem uma posição superior num novo regime. Caso contrário, penso que as exigências de uma verdadeira democracia seriam irresistíveis se Khamenei se afastasse.

No entanto, se o novo regime não conseguir fazer acordos para levantar as sanções e reavivar a economia, o Irão estará vulnerável ao surgimento de um novo líder autoritário - uma liderança que se apresenta como salvadora e toma o poder, como ocorreu na Tunísia após um longo período de estagnação económica.

E, finalmente, embora eu saiba que é muito difícil prever, traçando os cenários mais prováveis de curto, médio e longo prazo para o Irão, o que considera mais provável? O colapso da República Islâmica poderá conduzir a condições ainda piores do que as de hoje, ou, como dizem alguns opositores, o Irão chegou a um ponto em que não há mais nada a perder?

Por respeito ao povo iraniano que é competente para determinar o seu próprio futuro, não estou a especular ou a prever. O que estou a dizer é que o melhor resultado é um novo regime democrático que substitua a liderança do clero e chegue ao poder com o mínimo de violência e com a aceitação ou cooperação dos dirigentes da Guarda e dos Basij.

Penso que, até certo ponto, existe essa possibilidade e espero que esse resultado seja alcançado.

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