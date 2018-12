Google entra no sistema bancário europeu

O Banco Central da Lituânia abriu as portas do sistema bancário europeu a mais um gigante da tecnologia. A Google obteve licença bancária para operar no país báltico e está autorizada a emitir dinheiro eletrónico, fazer transferências bancárias, processar pagamentos ou receber depósitos no espaço europeu.

As operações são limitadas mas suficientes para assustar a banca tradicional, obrigada agora a competir com novos jogadores suficientemente poderosos para mudar as regras do jogo. Além da Google, também a Facebook, na Irlanda, e a Amazon, no Luxemburgo, obtiveram já o estatuto de tecnológicas financeiras.