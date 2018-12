Donald Trump ameaça uma vez mais fechar a fronteira com o México

Tamanho do texto

Trump está cada vez mais impaciente e usou o Twitter, como não podia deixar de ser, para ameaçar uma vez mais o encerramento da fronteira com o México, aproveitando ainda para criticar as leis de imigração em vigor e que classificou de ridículas.

O círculo próximo de Trump garante que o presidente não está a fazer bluff e que o encerramento da fronteira é uma hipótese real mas os Democratas mantêm-se irredutíveis.

Mesmo com o encerramento parcial do governo, que obriga os funcionários públicos a ficar em casa sem direito a salário, os Democratas sabem que o tempo está do seu lado uma vez que a 3 de janeiro irão assumir o controlo da Câmara dos Representantes.