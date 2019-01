Família de Paul Whelan defende a sua inocência

O irmão do ex-fuzileiro naval afirma que o irmão gémeo estava em Moscovo para ir a um casamento. "No dia 28 - no dia em que foi detido ou pelo menos desapareceu - levantou-se de manhã e foi até o Kremlin, juntamente com os convidados, e mostrou Moscovo às pessoas. Estava lá porque conhecia bem a cidade. Houve uma troca de mensagens entre ele e o amigo e iriam ao casamento na noite de sexta-feira, mas ele não apareceu", disse David Whelan.