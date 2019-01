Michael Rezendes comenta casos de pedofilia no clero

Tamanho do texto

Lyon e Boston nunca estiveram tão próximas. Unidas pelo escândalo da pedofilia, a cidade francesa e o recente caso do cardeal Barbarin fez lembrar a história norte-americana já contada pelo jornalista Michael Rezendes.

A investigação de Michael Rezendes, valeu ao jornal The Boston Globe o prémio Pulitzer, em 2003, e deu origem ao filme "Spotlight".

"A maior semelhança é com os superiores da Igreja Católica - os bispos, os cardeais, todos tentaram varrer o abuso sexual do clero para debaixo do tapete. Todos se esconderam em toda parte. Sabemos disso agora. Agora sabemos que isso não é nada de especial, sabemos que esta é uma prática em todo o mundo na igreja católica", afirmou o jornalista de investigação à Euronews.