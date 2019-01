UE adiciona mais iranianos à lista de terroristas

Fight against #terrorism: @EUCouncil renews designations on EU terrorist list and adds two Iranians & the Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security in response to recent foiled attacks on European soil:https://t.co/d7fk7HrRbq#Iran — EU Council Press (@EUCouncilPress) January 9, 2019

"O Irão adotará as medidas necessárias em resposta a esta decisão e no quadro de reciprocidade", disse Bahram Qassemi, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, num comunicado publicado no site oficial do ministério.

Por seu lado, o governo de Israel aplaudiu a decisão, argumentando que "as novas sanções impostas oferecem alguma esperança" para combater "a agressão iraniana" e encorajar "que um número crescente de países esteja disposto a tomar uma posição clara e ativa contra a campanha terrorista global do Irão", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros via Twitter.