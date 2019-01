"Estado da União": Brexit, alianças eleitorais, embaixada da UE

Tamanho do texto

O governo britânico alinhou 87 camiões perto de um aeroporto pouco utilizado, na semana que passou, em Kent, para fazerem a travessia até Dover - a ligação mais importante a nível comercial do Reino Unido para a Europa continental.

Os camiões seguiram pela auto-estrada para testar eventuais engarrafamentos no trânsito, num ensaio para a reviravolta de um Brexit sem acordo.

Caso o acordo conseguido pela primeira-ministra Theresa May seja rejeitado, na semana que vem, no Parlamento, os gestores e investidores temem que a quinta maior economia do mundo saia da União Europeia sem uma rede de segurança.

Este é o tema em destaque no "Estado da União", com Stefan Grobe, que passa em revista a atualidade europeia da semana.

REUTERS/Toby Melville

Outro desenvolvimento importante prende-se com o novo ciclo político de 2019, com eleições europeias cruciais, em maio.

Alguns partidos já estão à procura de eventuais parceiros de aliança, como por exemplo, a Liga, liderada por Matteo Salvini. O vice-primeiro-ministro italiano foi à Polónia para explorar a ideia de uma parceria com o partido no poder, também da direita mais conservadora.

E seria raro não haver notícia sobre mais uma ofensiva norte-americana contra um dos aliados. A Europa voltou a estar na mira do governo de Donald Trump, que rebaixou o estatuto diplomático da União Europeia nos EUA, há alguns meses, sem informar o bloco.

Destaques na agenda da semana que vem: