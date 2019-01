Le Pen lança campanha para Europeias com charme aos coletes amarelos

Empurrada pelos ventos nacionalistas e populistas que sopram de fora e pelo descontentamento interno expresso pelos coletes amarelos em França, Marine Le Pen lançou este domingo a campanha do seu partido "Reagrupamento Nacional" para as eleições europeias de maio. Le Pen estende a mão aos coletes amarelos.

"No contexto da saudável revolta popular dos coletes amarelos, estas eleições europeias de 26 de maio oferecem uma chance para acabar com a crise política nascida da ignorância, da intransigência e do desprezo pelas classes, do roubo fiscal e da desconexão humana de um presidente perturbador pela suas atitudes, inquietante no seu comportamento e incompetente nas suas funções", declarou Marine Le Pen.