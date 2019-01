2018 foi um dos anos mais quente de sempre

Em 2018, as temperaturas globais foram 1 grau celsius mais altas do que na era pré-industrial. Vamos olhar para os dados.

A Europa esteve mais quente que a média durante todos os meses do ano passado, excepto fevereiro e março. Por outro lado, no nordeste da América do Norte e em algumas áreas da Rússia e da Ásia central as temperaturas anuais estiveram abaixo da média.