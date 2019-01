Alexander Stubb: "Deixar a União Europeia é um pouco como deixar a internet”

Numa entrevista à Euronews sobre o brexit e os desenvolvimentos dramáticos da semana passada no parlamento britânico, o ex-primeiro ministro e ministro das financas finlandês, Alexander Stubb, pronunciou-se a favor de um novo referendo.

"O Brexit é simplesmente uma proposta desvantajosa para ambas as partes e o imperador vai nu. Chegou o momento de enfrentar a realidade. Os adeptos radicais do brexit não votaram contra o acordo de Theresa May devido à questão do chamado backstop, eles votaram contra porque viram que o brexit não vai trazer os benefícios que prometeu trazer [ao Reino Unido]. Por isso, sugiro o regresso à consulta popular, através do referendo, com duas alternativas: ou o acordo de Theresa May ou a permanência na União Européia, para por fim a esta situação absurda. A União Europeia precisa do Reino Unido e o Reino Unido precisa da União Europeia ," sugeriu Alexander Stubb.

O ex-primeiro ministro finlandês acrescentou, em conclusão: "Deixar a União Europeia é um pouco como deixar a internet: é possível fazê-lo, mas é simplesmente estúpido e é melhor tentar influenciá-la a partir do seu interior."