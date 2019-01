Gian Milesi-Ferretti: “o brexit irá acarretar custos para a economia do Reino Unido”

Numa entrevista à Euronews sobre o brexit e os desenvolvimentos dramáticos da semana passada no parlamento britânico, Gian Maria Milesi-Ferretti, vice-diretor do departamento de pesquisa do Fundo Monetário Internacional (FMI), o brexit irá acarretar custos para a economia do Reino Unido.

"O Brexit implicará custos de longo prazo para a economia do Reino Unido, em comparação aquilo que discutimos em 2016, ou seja, em comparação à opção da permanência na União Europeia incluída no referendo. Dito isto, acho que é preciso ter cuidado para não atribuir tudo o que aconteceu [desde então] à decisão que resultou do referendo. Mas se olharmos para as perspectivas de médio prazo, para nós é claro que uma decisão de uma economia que é muito aberta ao comércio, especialmente na àrea dos serviços, como é a do Reino Unido, de se afastar de seus principais parceiros comerciais, vai acarretar custos," afirmou o vice-diretor do departamento de pesquisa do FMI.