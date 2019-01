Werner Hoyer: “A decisão do brexit foi um grande erro”

Tamanho do texto

Numa entrevista à Euronews sobre o brexit e os desenvolvimentos dramáticos da semana passada no parlamento britânico, Werner Hoyer, Presidente do Banco Europeu De Investimento, afirmou que a Europa e o Reino Unido devem tentar por todos os meios alcançar uma solução decente qualquer que essa seja, à excepção do brexit sem um acordo.

"Acredito que essa decisão [do brexit] foi um grande erro, mas foi tomada pelo povo britânico, por isso temos que respeitá-la. Mas o governo britânico tem que dizer-nos o que quer e até agora não o fez. O governo apresentou o plano A, que foi rejeitado, e depois anunciaram no parlamento eles anunciaram o plano B, e o plano B afinal era o plano A. Por conseguinte, temos que esperar pelos próximo passos do governo britânico," afirmou Werner Hoyer."

"Penso que a Europa e o Reino Unido devem tentar por todos os meios alcançar uma solução decente, qualquer que essa seja, à excepção do brexit sem um acordo," advertiu.