Facebook promete maior vigilância sobre propaganda política

Tamanho do texto

O Facebook promete reforçar as regras sobre publicação de propaganda política para evitar a interferência estrangeira nas eleições, incluindo as que se realizam, em maio, para o Parlamento Europeu.

A maior rede social do mundo responde à pressão de reguladores depois do escândalo com a empresa de consultoria britânica Cambridge Analytica.

Desde 2016, o Facebook tem sido usado como um dos canais preferidos dos políticos e seus adversários para distribuírem notícias falsas e outras formas de propaganda.

Sob pressão de autoridades de todo o mundo, o Facebook lançou, no ano passado, várias iniciativas para aumentar a supervisão de anúncios políticos.