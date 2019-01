Hungria quer que Timmermans suspenda cargo

Tamanho do texto

O governo da Hungria considera que Frans Timmermans deveria suspender o seu cargo de vice-presidente da Comissão Europeia durante a campanha para as eleições europeias.

Está muito claro que Frans Timmermans é o homem de George Soros Zoltán Kovács Porta-voz, Governo da Hungria

De acordo com Zoltán Kovács, porta-voz do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, Timmermans está ao serviço do milionário George Soros, de origem húngara, visto como um inimigo por Orbán.

"Está muito claro que Frans Timmermans é o homem de George Soros. Vimos todas as reuniões que tiveram e todos os pontos que têm em comum ao nível do raciocínio, da agenda política. É algo muito familiar. É comum o senhor Soros e o senhor Timmermans fazerem anúncios e mensagem similares a toda a hora", disse Zoltán Kovács, em declarações à euronrews.

Frans Timmermans é o principal candidato do grupo dos socialistas europeus ao cargo de presidente da Comisão Europeia. Enquanto membro da atual Comissão, supervisiona o dossiê sobre as alegadas violações do Tratado da União Europeia pela Hungria.

"O vice-presidente Timmermans tem a pasta do Estado de direito, fez um ótimo trabalho enquanto comissário e nós somos daltónicos quando fazemos o nosso trabalho", disse o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, referindo-se à diferente cor política a que pertence o primeiro-ministro da Hungria, cujo partido Fidez faz parte do grupo de centro-direita no Parlamento Europeu.