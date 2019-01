Alemanha: Detido suspeito de abuso sexual de 23 crianças

Tamanho do texto

No parque de campismo de Lüdge, perto de Hanover, na Alemanha, vivia um homem de 56 anos com uma menina de oito anos. O homem está agora preso por ter abusado dela e de mais 22 crianças.

O proprietário do parque, Frank Schäfsmeier, conta que "a menina andava sempre com ele e ele dizia que queria ser oficialmente pai adotivo da criança. Candidatou-se e, um dia, disse que já era o pai adotivo".

O homem é suspeito de ter efetuado mais de mil atos de abuso sexual de menores em dez anos.

Com ele foram detidos mais dois indivíduos, também acusados de abuso sexual. Um deles, de 33 anos, praticava abusos com crianças que o homem de 56 anos filmava. O outro, será, alegadamente, o líder da rede, a quem eram enviadas as imagens.

O procurador abriu uma investigação contra os serviços de assistência social que entregaram a menina ao homem.