Uma criança é abusada a cada 20 horas em Chipre

Estão disponíveis dados chocantes sobre o abuso de crianças em Chipre, publicados pelo Comissário para a Proteção dos Direitos da Criança.

As estatísticas em Chipre demonstram claramente a gravidade do problema: só em 2024, foram registadas 438 denúncias de abuso sexual de crianças. Para colocar a magnitude em perspetiva, isto corresponde a uma nova denúncia a cada 20 horas - praticamente, uma criança por dia. E estas são apenas as crianças que encontraram a força para falar, que não guardaram o "segredo" como o abusador certamente lhes pediu.

Por ocasião do Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual, Chipre está a lançar uma nova campanha de informação e sensibilização para a gravidade, a frequência e o impacto do abuso sexual de crianças em Chipre.

O objetivo é mobilizar todos os cidadãos para a ação e, ao mesmo tempo, reforçar a voz das crianças, promovendo uma sociedade que reconheça, aborde e não silencie o abuso.

Cinco exigências para a proteção das crianças

O gabinete do Comissário solicita que sejam imediatamente atendidos cinco pedidos relativos à proteção das crianças contra os abusos sexuais:

- Apoio substancial e efetivo às crianças que sofreram qualquer forma de abuso sexual, com assistência psicológica e social especializada. Alteração do quadro legislativo para permitir que as crianças vítimas de abuso tenham acesso a serviços de saúde mental sem o consentimento do(s) progenitor(es).

- Reforçar a educação das crianças através do curso de Educação para a Vida, para que possam reconhecer os riscos e proteger-se tanto no ambiente físico como no digital.

- Colocação de um psicólogo em cada escola, para apoio constante às crianças e identificação precoce de riscos.

- Identificação precoce e resposta a incidentes de comportamento sexual inadequado para com as crianças, bem como a qualquer forma de abuso verbal ou emocional, através de políticas abrangentes de prevenção e proteção nas escolas e nos serviços.

- Adoção de mecanismos mais eficazes para identificar e retirar imediatamente da Internet qualquer tipo de material relacionado com o abuso de crianças e assegurar uma cooperação sistemática e estreita entre a polícia, as plataformas digitais e os serviços de proteção de crianças relevantes.