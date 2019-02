Num dos meses mais escuros do ano, na capital dinamarquesa, acontece o festival de luzes de Copenhaga. Durante 24 dias a cidade é "aquecida" com iluminações especiais. Uma forma de fazer esquecer que, neste período, o pôr-do-sol acontece por volta das 17h00, hora local, e nasce às 08h00 da manhã, com temperaturas abaixo de zero.