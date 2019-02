Dois jornalistas que foram feitos reféns pelo grupo extremista Daesh, na Síria, disseram em tribunal, quinta-feira, que Mehdi Nemmouche era um dos raptores.

O testemunho foi dado no julgamento do principal suspeito do atentado terrorista do Museu Judaico da Bélgica, no qual morreram quatro pessoas, em 2014.