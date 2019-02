Berlinale levanta o pano e esta sexta-feira exibe "A Portuguesa"

A atriz francesa Juliete Binoche tem a honra este ano de presidir o júri do Festival de Cinema de Berlim. A abertura da Berlinale decorreu esta quinta-feira e esta sexta oferece já a exibição do primeiro filme português em cartaz.

Depois da estreia em novembro no festival argentino de Mar del Plata, o filme "A Portuguesa", realizado por Rita Azevedo e inspirado na obra de Manoel de Oliveira, vai contar com mais três exibições durante o festival.

A abertura oficial do evento fez-se com a estreia mundial de "The Kindness of Strangers", uma produção alemã com realização da dinamarquesa Lone Scherfig, que explora alguns dos problemas mais atuais como a violência doméstica e a emigração em busca de uma vida melhor.

Entre as 39 longas-metragens para ver até 17 de fevereiro nesta Berlinale há ainda mais uma portuguesa, o “Serpentário”, de Carlos Conceição, uma produção luso-angolana cuja primeira exibição acontece este sábado à tarde.