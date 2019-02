Indonésia candidata-se para organizar as Olimpíadas de 2032

A Indonésia candidatou-se para organizar os Jogos Olímpicos de 2032.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o país entregou, na semana passada, a candidatura no Comité Olímpico Internacional, sediado em Lausana, na Suíça.

A intenção de receber as olimpíadas já tinha sido expressa pelo presidente indonésio, Joko Widodo, durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Asiáticos, no verão de 2018.

O coordenador do Ministério indonésio do Desenvolvimento Humano e Assuntos Culturais refere que o Comité Olímpico Internacional testemunhou o êxito dos Jogos Asiáticos, por isso aceitou a candidatura do país. Gatot Hendrarto sublinha, no entanto, que "o processo será longo".

Na corrida à organização dos Jogos Olímpicos de 2032 estão, também, as duas Coreias, numa candidatura conjunta. A Índia demonstrou, também, interesse. A decisão será conhecida em 2025.