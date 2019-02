Itália multa Ryanair e Wizzair

As autoridades italianas da concorrência multaram as companhias aéreas de baixo custo, Ryanair e Wizzair.

A Ryanair foi multada em 3 milhões de euros e a Wizzair recebeu uma multa de 1 milhão.

No centro da questão estão as controversas taxas cobradas aos passageiros pelas malas de pequenas dimensões levadas na cabine. Apenas sacos pequenos são autorizados.

Segundo a autoridade italiana da concorrência, os passageiros teriam pago entre 5 a 25 euros para levarem consigo malas de cabine de maiores dimensões.

Na declaração publicada na quinta-feira, a bagagem de mão é parte integrante do transporte aéreo e não pode incorrer custos adicionais.

De acordo com a legislação europeia, quaisquer suplementos aplicáveis devem ser incluídos no preço do bilhete antes do anúncio ao público.