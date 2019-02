Sai um "Durty Donald" e um "Rock it, man"

Se a necessidade aguça o engenho, a oportunidade estimula a imaginação. Os vietnamitas encontraram maneira de rentabilizar a cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump.

Nos bares serve-se por estes dias cerveja Kim Jong Ale - uma produção artesanal com notas picantes de malagueta.

Um pub de Hanói criou o "Rock it, Man" - um cocktail que lembra a alcunha que Trump tinha para o líder norte-coreano antes desta nova fase das relações entre os dois. Trump chamava-lhe "Little Rocket Man" - o pequeno homem dos mísseis.

Os menus especiais da cimeira entre Estados Unidos e Coreia do Norte incluem dois hamburgueres. O "Durty Donald", com farripas de frango a lembrar o cabelo do presidente norte-americano; e o "Kim Jong Yum", com carne de javali e o tradicional Kimchi.