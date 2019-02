Neste episódio de Taste, vamos descobrir a gastronomia do Dubai com o chefe Gary Rhodes. O cozinheiro inglês vive no Dubai há vários anos e foi premiado com uma estrela Michelin. Esta viagem é uma oportunidade para conhecer as tradições locais e aprender a preparar um prato de salmão frito, com risoto de limão confitado, aspargos e bisque de salmão.